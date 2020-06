Metallica, in streaming il concerto a Salt Lake City del 1997

I Four Horsemen hanno condiviso in rete il video di un altro concerto storico dei Metallica. Questa volta in occasione di #MetallicaMondays, l’iniziativa della band capitanata da James Hetfield che settimanalmente propone un live del gruppo per intrattenere i fan in questo periodo, è stato reso disponibile in streaming il filmato dello show che ha visto il gruppo di “Kill ‘Em All” esibirsi sul palco del Delta Center a Salt Lake City il 2 gennaio 1997. Il concerto faceva parte del “Poor Touring Me Tour”, la tournée a supporto dell’album dei Metallica del 1996, “Load”.

Il video dello show - riportato di seguito - si apre con un messaggio che la band ha dedicato a tutti i suoi fan, scossi dai recenti avvenimenti e dalle proteste in corso negli Stati Uniti contro il razzismo.

Ecco la scaletta:

So What

Creeping Death

Sad But True

Ain't My Bitch

Whiplash

King Nothing

One

Wasting My Hate

Nothing Else Matters

Until It Sleeps

For Whom The Bell Tolls

Wherever I May Roam

Fade To Black

Seek And Destroy / Fight Fire With Fire

Last Caress (cover dei Misfits)

Master Of Puppets

Enter Sandman

Am I Evil?

Motorbreath