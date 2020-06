Kurt Cobain e i R.E.M.: l’ammirazione per Michael Stipe, l’amore per ‘Automatic for the People’ e quella dedica speciale

Alcuni aspetti del legame tra il frontman dei Nirvana e i R.E.M. sono più noti, altri meno. È risaputo, ad esempio, che pochi minuti prima di togliersi la vita quel 5 aprile del 1994 Kurt Cobain avesse nello stereo l’ottavo album in studio della band di Athens, tra i più amati dai fan e dalla critica, “Automatic for the People”; così come ha fatto il giro del mondo la notizia che Peter Buck, addetto alle sei corde dei R.E.M., e la famiglia Cobain fossero vicini di casa a Seattle o che uno dei brani di “Monster”, l’ideale seguito di “Automatic for the People”, “Let Me In”, sia rivolto al compianto leader dei Nirvana e a lui dedicato. Non tutti sanno, però, quanta influenza la formazione capitanata da Michael Stipe abbia avuto cu Cobain. Si legge in “R.E.M. Fiction” di David Buckley, pubblicato nel 2002 da Arcana: “In Stipe, Cobain aveva trovato un modello. Ormai stanco dell’attuale sound dei Nirvana, Cobain aveva cercato un approccio più sperimentale. Così come i R.E.M. si avvicinavano a un suono più rock, lui guardò ad ‘Automatic for the People’ e scoprì grandi possibilità”.

Nell’aria c’erano anche progetti concreti, che si sono poi infranti contro la tragica scomparsa della voce di “In Bloom”, di collaborazione. Sempre il testo di David Buckley riporta infatti che Michael Stipe e Kurt Cobain avevano discusso insieme della possibilità di fare un tour congiunto e di incontrarsi per pensare a qualche attività comune. “Credo che ci sarebbe stata senz’altro qualche tipo di collaborazione tra noi e i Nirvana, se le cose fossero andate avanti così”, ha raccontato a Buckley il bassista dei R.E.M. Mike Mills. Quando addirittura all’inizio del 1994 Cobain annullò tutto quello che aveva in calendario, l’unico appuntamento che il simbolo del grunge per eccellenza salvò era stato proprio il “progetto musicale” pensato con il gruppo di “Imitation of Life”: “Stipe era arrivato al punto di spedire a Kurt i biglietti aerei per Atlanta, per una session prevista per la metà di marzo”. Ma l’idea rimase in piedi per poco, perché “all’ultimo momento – si legge in “R.E.M. Fiction” – Cobain annullò tutto e la collaborazione con colui che Kurt vedeva “come un uomo che aveva gestito il proprio successo in maniera umana” sfumò.