Dardust aderisce al ‘Black out Tuesday’: rimandato il live in streaming di stasera

In accordo con il Comune di Monterinaldo, la Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, mi unisco al #blackouttuesday. La diretta di “Lost in Space” dall’Area archeologica ‘La cuma’ verrà rimandata a domani, alle 21:30 sulla mia pagina Facebook. . In agreement with the Municipality of Monterinaldo, the Archaeological Survey, Belle Arti and Landscape of the Marche, I support the #blackouttuesday. The live broadcast of “Lost in Space” from the Archaeological Area 'La cuma' will be postponed until tomorrow, 9.30PM on my Facebook page. . #showmustbepaused #dardust #lostinspace