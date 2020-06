Rage Against the Machine: la cover di ‘Guerrilla Radio’ di una ragazzina contro il razzismo. Video

Per supportare il movimento Black Lives Matter e le lotte contro il razzismo, una ragazzina di 10 anni ha pubblicato su YouTube il video della sua cover di “Guerrilla Radio” dei Rage Against the Machine. La clip unisce diversi filmati che ritraggono Nandi Bushell - questo il nome della giovane musicista - intenta a interpretare musicalmente il brano della formazione guidata da Zach de la Rocha e Tom Morello suonando la batteria, il basso e la chitarra.

Il video, che arriva in questi giorni caratterizzati dalle proteste in corso contro il razzismo negli Stati Uniti a seguito dell'uccisione di George Floyd - che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato e bloccato a terra da un poliziotto a Minneaopolis, in Minnesota -, è stato pubblicato su YouTube ieri, 1 giugno, ed è accompagnato da un messaggio che recita: “Solidarietà nella lotta contro il razzismo.” Si legge poi: “Questa canzone è una delle preferite di Nandi. Nadi ama i Rage Against the Machine da quando è piccola.”

Il chitarrista della formazione di Los Angeles ha riproposto la clip della ragazzina sui propri canali social, elogiando la performance di Nandi Bushell. Tom Morello ha scritto: “Bene, ora siamo sulla buona strada.”