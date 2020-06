Fedez: 'Il mio futuro sarà da imprenditore, ma continuerò a far musica'

A margine di un’intervista rilasciata a Michela Proietti per il Corriere della Sera pubblicata oggi 2 giugno, Federico Lucia, in arte Fedez, ha raccontato del suo nuovo percorso con la società Be, quotata al segmento Star, guidata da Stefano Achermann. Il rapper milanese, oltre a presentare l’unione tra l’azienda di consulenza nell’ambito digitale per il settore finanziario e la sua agenzia creativa ZDF - fondata nel 2013 con J-Ax, dal quale Fedez si è distaccato rilevando le quote del suo ex socio due anni fa -, ha narrato quali sono i suoi obiettivi futuri e ha spiegato: “Il mio futuro sarà da imprenditore.” Fedez ha però poi aggiunto:

“Ma continuerò a far musica finché sentirò l’esigenza di esprimermi: per ora c’è ed è viva più che mai. L’idea di dare opportunità a giovani talenti mi stimola molto: durante la quarantena ho conosciuto un’artista emergente che grazie al lavoro fatto insieme è passata da 200 mila a 1 milione di ascolti mensili su Spotify.”

Lo scorso 15 maggio il rapper - che all’inizio del mese di marzo ha lanciato insieme a sua moglie Chiara Ferragni la raccolta fondi in favore del San Raffaele in piena emergenza da Coronavirus - ha pubblicato una nuova canzone, “Problemi con tutti (Giuda)”. Il più recente singolo di Fedez, il quale ha collaborato con Cara al remix del brano della cantante “Le feste di Pablo”, potrebbe essere l’anticipazione di un nuovo album del rapper, che ha pubblicato il suo ultimo lavoro discografico, “Paranoia Airlines”, il 25 gennaio 2019.