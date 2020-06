Record Store Day, i dischi in uscita nelle tre giornate dell’edizione 2020

Quest’anno l’edizione 2020 del Record Store Day - più volte rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus - si svolgerà in tre momenti diversi dell’anno. Oggi, 1 giugno, gli organizzatori della manifestazione internazionale dedicata ai negozi di musica indipendenti hanno rivelato quali dischi usciranno in ognuna delle tre giornate, chiamate i RSD Drops, in programma i prossimi 29 agosto, 26 settembre e 24 ottobre. A questo link è possibile consultare l'elenco, disponibile sul sito recordstoredayitalia.com.

Il primo appuntamento del Record Store Day 2020 sarà caratterizzato - oltre che dalla pubblicazione della ristampa in vinile del singolo degli U2 “11 O'clock tick tock” per il quarantennale e dall’uscita di “I'm Only Dancing (The Soul Tour 74)” di David Bowie, contenente registrazioni inedite di concerti americani che si tennero a Detroit e a Nashville nel 1974, ma anche di “ChangesNowBowie” dell’artista britannico (leggi qui la registrazione), già disponibile in formato digitale dallo scorso 17 aprile - dall’arrivo nei negozi dell’eponimo album di Elton John, “Héritage” degli America, “Palais Des Beaux-Arts 1963” di Thelonious Monk, “Summer Into Winter” di Ben Watt con Robert Wyatt e una raccolta con materiale degli Who intitolata “Odds and Sods”.

Il 29 agosto gli scaffali dei negozi accoglieranno anche la nuova versione di “Let's Rock” dei Black Keys e, tra i dischi già disponibili su cd che arriveranno per la prima volta in vinile, ci saranno “Drag” di k.d. Lang e “Jazz At Midnight” di Charlie Parker. Usciranno anche il vinile di “Redemption Songs” di Bob Marley - originariamente pubblicato in "Uprising", ultimo disco pubblicato dal Re del reggae con i Wailers nel 1980 - “Seventeen Seconds” dei Cure e “McCartney” di Paul McCartney.

Il 26 settembre, invece, saranno disponibili “A Rooster Says” di Brandi Carlile - contenente due singoli dei Soundgarden (“Black Hole Sun” e “Searching With My Good Eye”) interpretati dalla 39enne cantautrice statunitense -, “The Iron Pot Cooker” di Camille Yarbrough e “The Wall - Live in Berlin” di Roger Waters, a trent’anni dalla sua uscita.

Il terzo appuntamento dei Record Store Day 2020, in programma il 24 ottobre, segnerà l’arrivo nei negozi di “Cleveland Calling” di Rory Gallagher, una raccolte con rarità dei Rolling Stones, ovvero “Metamorphosis”, e, tra i dischi già disponibili su cd che arriveranno per la prima volta in vinile, ci sarà “Classic Cash: Hall Of Fame Series” di Johnny Cash. Sarà pubblicata anche la nuova versione di “You Can't Do That On Stage Anymore" di Frank Zappa, un doppio vinile con registrazioni live inedite.

Tra le ristampe italiane, si segnalano, tra gli altri: “I Mistici dell’Occidente” dei Baustelle, “Sexus et Politica” di Giorgio Gaber, “Good-Bye Indiana” di Ivano Fossati, “Piero Litaliano” di Piero Ciampi e “El Diablo” dei Litfiba. Tra le novità in uscita ci sarà “Nothing is Impossible” dei Dirotta Su Cuba.