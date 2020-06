Dietro la copertina: "Appetite For Destruction" dei Guns N’ Roses

Appetite For Destruction, l’album di esordio dei Guns N’ Roses, esce su etichetta Geffen il 21 luglio del 1987. Incredibilmente, visto il successo che avrebbe avuto a partire dall’anno seguente, il disco viene accolto con freddezza. L’unico elemento che suscita una reazione è la copertina, che viene immediatamente messa al bando e sostituita con la famosa “cross cover” perché le grandi catene di distribuzione rifiutano di vendere un disco con un artwork così oltraggioso.

La copertina originale è, infatti, un disegno di Robert Williams risalente a circa 10 anni prima (è datata 1978, anche se in alcuni libri d’arte contemporanea si parla di 1979), intitolato proprio Appetite For Destruction.

Ritrae una scena molto violenta: una ragazza ha appena subito un’aggressione (palesemente a sfondo sessuale) da parte di un robot e giace semisvenuta sul marciapiede. Il droide sta distruggendo dei robottini a molla che la ragazza vendeva, esponendoli su un banchetto. Sull’aggressore incombe una figura mostruosa che è in procinto di scagliarsi contro di lui per fare giustizia e vendicare il crimine perpetrato.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM