Bob Dylan e la sua unica performance al 'Saturday Night Live’ nel 1979: video

Il 20 ottobre 1979 il cantautore di Duluth fu ospite, per la sua prima e - ad oggi - unica volta, dello show televisivo statunitense “Saturday Night Live”. A margine della puntata condotta da Eric Idle, Bob Dylan presentò dal vivo tre brani tratti dal suo album pubblicato nell’agosto del 1979, “Slow train coming”. Come riporta l'archivio di setlist.fm, al “Saturday Night Live” l’artista eseguì live per la prima volta le canzoni “Gotta serve somebody”, “I believe in you” e “When you gonna wake up?”. Qualche giorno dopo, l’1 novembre 1979, Dylan diede il via al tour a supporto del suo diciannovesimo album in studio che, dopo la residency del cantautore di Duluth al Fox Warfield Theater di San Francisco (California), fece tappa in diverse città del Nord America.

Ecco la registrazione video dell’esecuzione di “When you gonna wake up?”:

Di seguito la registrazione audio di “Gotta serve somebody” e di “I believe in you” - di cui è disponibile anche il video a questo indirizzo:

Il prossimo 19 giugno Bob Dylan pubblicherà il suo primo album di inediti in otto anni che, dal titolo “Rough and Rowdy Ways”, includerà il brano di 17 minuti “Murder Most Foul” uscito lo scorso 27 marzo - che racconta dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy del 1963 e descrive un pezzo di cultura americana - la canzone “I Contain Multitudes” e il singolo “False Prophet”, pubblicati rispettivamente il 17 aprile e l’8 maggio.