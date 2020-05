Quando Bob Geldof mandò 1000 topi morti alle radio americane

Il 68enne musicista irlandese Bob Geldof ha rivelato di avere inviato 1.000 topi morti, imbevuti di formaldeide, a i Dj di molte radio americane quale parte di una bizzarra strategia pubblicitaria per cercare di riuscire a far notare la sua band, i Boomtown Rats, sulla scena musicale americana .

Bob non ha spiegato esattamente quando accadde, ma i Boomtown Rats - composti oltre che da Bob Geldof anche da Garry Roberts, Johnnie Fingers, Pete Briquette, Gerry Cott e Simon Crowe - si formarono nel 1975.

Questo il racconto fatto da Geldof al programma televisivo inglese 'The One Show':

“Erano 1.000 topi morti che erano stati ordinati dal dipartimento di servizi igienico-sanitari di New York e inviati da Chicago a 1.000 disc jockey che erano impegnati a lavorare in discoteca a metà degli anni '70. Quindi quella fu sostanzialmente la fine dei Boomtown Rats in America.”