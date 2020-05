John Legend e Kanye West non hanno ancora fatto pace

John Legend in una intervista rilasciata al The Times ha rivelato che non si è ancora riconciliato con Kanye West, che era un buon amico, prima che questa amicizia, nel 2018, venisse guastata da opinioni divergenti sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Quello che possiamo chiamare litigio avvenne due anni fa a causa di alcuni tweet di West in cui dichiarava pubblicamente il suo sostegno al presidente degli Stati Uniti, la cosa spinse Legend a inviargli alcuni messaggi per dirgli che era troppo potente e influente per supportare Trump e per chiedergli di ripensarci. Legend dichiarò in seguito che era "deluso" da West, non lo avrebbe "rinnegato", ma affermò che "non sarebbero mai più stati amici stretti".

Nelle ultime dichiarazioni al The Times Legend ha però dichiarato che non pensa che lui e West siano "meno amici a causa della cosa di Trump", pensa solo che si trovino in "luoghi diversi".

"Non credo che siamo meno amici a causa della cosa di Trump. Penso solo che stiamo facendo le nostre cose. Lui è nel Wyoming (nel ranch che West ha acquistato nel settembre dell'anno scorso). Io sono qui a Los Angeles. Entrambi abbiamo delle famiglie che crescono e non ho più un rapporto commerciale formale con lui come artista, quindi penso che sia solo una parte del ciclo naturale della vita".

Tornando sulla vicenda Trump, Legend afferma che lui e West non sono ancora d'accordo sulla questione e aggiunge: