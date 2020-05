Jon Anderson ripubblica il suo album solista "1000 Hands"

Jon Anderson ha rivelato che il suo album “1000 Hands” verrà ripubblicato il 31 luglio su CD, doppio vinile da 180 grammi deluxe e sulle piattaforme digitali e streaming, dopo che l'ex membro degli Yes ha firmato un nuovo contratto con la Blue Élan Records.

Anderson rivelò nel febbraio 2019 che iniziò a lavorare al progetto trenta anni fa con il titolo 'Uzlot' insieme ad Alan White e all'ora defunto Chris Squire, e l'album è stato per un breve periodo, nel 2019, disponibile dal suo sito web.

Anderson afferma:

"Ho trascorso lunghi periodi di tempo a registrare alcuni dischi, ma non ho mai fatto un viaggio simile a questo. Dire che '1000 Hands' ci ha messo molto ad arrivare è un eufemismo, ma sono entusiasta che ora sia finalmente una realtà e che i miei fan potranno ascoltarlo. E penso che saranno felici di ascoltare questa musica senza tempo. È una delle cose migliori che abbia mai fatto."

Anderson ha rivisitato il progetto 18 mesi fa con il produttore Michael T. Franklin e dichiara: “Le nostre idee si sono mescolate. Michael sapeva tutto quello che volevo fare e come volevo che suonasse, quindi abbiamo deciso di provarci." I due hanno lavorato nei Solar Studios di Franklin a Orlando (Florida) e Franklin ha portato una serie di musicisti per completare l'album, tra questi Steve Howe, Ian Anderson, Jean-Luc Ponty, Billy Cobham, Chick Corea, Steve Morse, Rick Derringer, Jonathan Cain e i Tower of Power.

Dice Anderson:

“Ecco da dove viene il titolo '1000 Hands': tutti i fantastici musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del disco. Michael si è comportato come un direttore di casting, portando tanti grandi musicisti. È stato davvero emozionante ascoltare il disco aprirsi e diventare ciò che avevo sempre immaginato.”

Michael Franklin aggiunge:

“Jon è uno scrittore e un cantante straordinario. Le sue nuove canzoni sono favolose e si adattano perfettamente al resto dell'album. Tutto è andato a meraviglia.”

Jon Anderson ha pubblicato un assaggio del disco, “Now” e “Ramalama”, che potete ascoltare qui sotto.