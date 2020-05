Il giorno in cui Kurt Cobain incontrò Courtney Love

Il 29 maggio del 1991 i Nirvana erano a Los Angeles impegnati a registrare il loro secondo album, “Nevermind” (leggi qui la nostra recensione), e vennero coinvolti in extremis in un concerto di beneficenza al Jabberjaw Club.

Quel concerto vide la band di Seattle proporre per la seconda volta dal vivo quello che poi diventerà l'inno per tutta una generazione,“ Smells Like Teen Spirit”, e per la prima volta in assoluto, come riporta l'archivio di setlist.fm, quelli che sarebbero diventati altri due classici del loro repertorio: “On a Plain” e “Come as You Are”.

Ma il live riveste una certa importanza storica non solo per queste premiere dal vivo, ma anche perché tra i presenti tra il pubblico quella sera, oltre a Iggy Pop, vi era la fidanzata dell'epoca del batterista dei Nirvana Dave Grohl, la bassista delle L7 Jennifer Finch, accompagnata da una amica di nome Courtney Love.

Quella fu la sera che Kurt Cobain conobbe Courtney Love, leader delle Hole che nel settembre di quel 1991 avrebbero pubblicato il loro primo album “Pretty on the Inside”. Il loro amore venne coronato dal matrimonio il 24 febbraio 1992 sulla spiaggia di Waikiki (Hawaii). Alla cerimonia partecipò Grohl ma non l'altro membro dei Nirvana Kris Novoselic, poiché non vedeva di buon occhio l'unione che si rivelò travagliata. Il successivo 18 agosto 1992 nacque la loro unica figlia, Frances Bean, e, tragicamente, il 5 aprile 1994, a nemmeno tre anni dal loro primo incontro Cobain si tolse la vita.

Questa la setlist del concerto al Jabberjaw:

Blew

Been a Son

Stain

On a Plain

Smells Like Teen Spirit

Love Buzz (cover degli Shocking Blue)

Lithium

Floyd the Barber

About a Girl

Breed

School

Play That Funky Music (cover dei Wild Cherry)

Dive

Polly

Come as You Are

Sliver

Territorial Pissings