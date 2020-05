Carlos Santana e la moglie presentano la cover di ‘Imagine’ di John Lennon: ascolta

Il chitarrista di origini messicane Carlos Santana e la moglie Cindy Blackman Santana hanno pubblicato la loro cover di “Imagine” di John Lennon al fine di raccogliere fondi per aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Santana e la sua consorte hanno collaborato con WhyHunger, organizzazione fondata da Harry Chapin nel 1975, e SongAid.

Il brano, disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito, sarà incluso nel nuovo album di Cindy Blackman Santan, “Give the Drummer Some”, in uscita prossimamente.

In una dichiarazione ripresa dalla rivista statunitenste Rolling Stone, Yoko Ono ha commentato la cover di Carlos Santana e Cindy Blackman Santana dicendo: “Ora più che mai, è importante che ci uniamo tutti insieme per assicurarci che nessuno nel nostro mondo soffra la fame”. Ha poi aggiunto: “Sono entusiasta che la bellissima cover di Cindy Blackman Santana e Carlos Santana di ‘Imagine’ sia d’aiuto per dare il via a questa importante campagna e far rivivere la visione del mio defunto marito John Lennon di un mondo pacifico, libero dalla fame, in questa causa.”