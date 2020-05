PJ Harvey, esce la ristampa in vinile dell’intera discografia. Ascolta il demo di ‘Sheela-Na-Gig’

L’intera discografia dell’artista britannica verrà ristampata in vinile: tutti gli album in studio di PJ Harvey, compresi i due album incisi in collaborazione con John Parish, torneranno sui mercati nell’arco dei prossimi 12 mesi. Per la prima volta, inoltre, saranno disponibili separatamente sia in digitale che in vinile i demo dei lavori discografici di Polly Jean Harvey - questo il nome all’anagrafe della 50enne artista.

La prima pubblicazione sarà l’album di debutto di PJ Harvey, “Dry”, ristampato in vinile per la prima volta dopo 20 anni. Il primo disco dell’artista, originariamente pubblicato nel 1992, tornerà sui mercati il prossimo 24 luglio e uscirà insieme a un disco contenente le undici tracce demo di tutte le canzoni di “Dry” - è già disponibile all’ascolto la versione demo di “Sheela-Na-Gig” - accompagnato da una nuova artwork e da foto inedite di Maria Mochnacz.

Lo scorso 21 maggio è uscito in digitale il film "PJ HARVEY- A dog called money" diretto da Seamus Murphy, che racconta come la cantautrice si sia ispirata ai viaggi al fianco del fotografo irlandese Seamus Murphy nella composizione del suo album "The Hope Six Demolition Project", uscito nel 2016.

Ecco la tracklist del demo di “Dry”:

Oh my Lover (Demo)

O Stella (Demo)

Dress (Demo)

Victory (Demo)

Happy & Bleeding (Demo)

Sheela-Na-Gig (Demo)

Hair (Demo)

Joe (Demo)

Plants & Rags (Demo)

Fountain (Demo)

Water (Demo)