Concerti 2020, Joan as Police Woman: cancellato il set di Firenze

È stato cancellato il concerto di Joan as Police Woman originariamente previsto per il 23 maggio scorso al Teatro Puccini di Firenze. Considerando che la data è trascorsa qualche giorno fa, è evidente che il live non sia andato in scena. Quello che però lo staff dell’artista ha fatto sapere oggi è che il live risulta a tutti gli effetti cancellato e non posticipato: il set fiorentino non sarà riprogrammato. Si legge nella nota stampa relativa all’evento:

Contrariamente a quanto annunciato, non sarà possibile recuperare in novembre il concerto fiorentino di Joan as Police Woman previsto per il 23 maggio al Teatro Puccini.

Chi ha acquistato il biglietto per tale data, può richiedere, entro il 30 giugno, un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto, compresi diritti di prevendita.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ticketone.it/campaign/covid-19.

Il voucher avrà validità di 18 mesi e potrà essere utilizzato per una lista di concerti che sarà comunicata a breve.

Joan as Police Woman, classe 1970, al secolo Joan Wasser, ha pubblicato questo mese l’album di cover “Cover Two”, dopo che nel 2018 la cantautrice statunitense aveva pubblicato il suo “Damned Devotion”.

