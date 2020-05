Ben Harper ospite ‘a distanza’ a Propaganda Live di Zoro

Andrà in onda questa sera come di consueto il programma di Diego Bianchi, detto Zoro, Propaganda Live, previsto per le 21.15 su La7. Nella puntata di oggi ci sarà però come ospite, a distanza per rispettare le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, Ben Harper: nel corso del programma il chitarrista statunitense presenterà il suo nuovo singolo “Don’t Let Me Disappear”, pubblicato dalla voce di “Diamonds on the Inside” un paio di settimane fa. La canzone è la prima pubblicata da Ben Harper dai tempi di “Uneven Days” del luglio 2019. Se ve la foste persa potete recuperare qui.

Ben Harper è discograficamente fermo a “No Mercy in This Land”, il secondo album collaborativo realizzato dall’artista insieme a Charlie Musselwhite. L’ultimo passaggio in Italia del musicista, mai avaro di concerti nella Penisola, risale alla scorsa estate.