Concerti 2020, Foals: posticipato il live di Sesto Al Reghena, cancellato quello di Roma

Aggiornamenti per i fan dei Foals per quanto riguarda le attività dal vivo della band capitanata da Yannis Philippakis: delle due date che il gruppo britannico aveva in programma in Italia quest'estate una, quella di Sesto Al Reghena, in provincia di Pordenone, è stata rinviata al 23 giugno 2021, mentre la seconda, originariamente prevista a Roma, è stata cancellata e non sarà riprogrammata il prossimo anno. Si legge nella nota di Live Nation che annuncia le variazioni relative ai due live:

A causa dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il tour italiano dei Foals previsto a giugno 2020 non avrà luogo.

E ancora:

Il concerto dei Foals del 24 giugno 2020 al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena è stato riprogrammato per il 23 giugno 2021 e i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Il costo dei biglietti per il concerto di Sesto al Reghena è di € 30,00 + diritti di prevendita e possono essere acquistati su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Maggiori informazioni per i possessori dei biglietti già acquistati per la data cancellata si possono trovare su https://www.rockinroma.com/

I Foals hanno pubblicato lo scorso anno il loro ultimo album, “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2”, secondo capitolo del dittico inaugurato sempre nel 2019 con “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1".

Leggi anche: Rimborso concerti, come funzionano i voucher