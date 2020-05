Concerti 2020, Alan Parsons Project: slittano al 2021 le tre date italiane

Slittano al 2021 anche i tre concerti dell’Alan Parsons Project originariamente previsti il 4, 5 e 6 luglio 2020 rispettivamente a Roma, Verona e Pescara. Tutto rimandato al prossimo anno invece, sorte toccata anche a molti altri dei live che avrebbero dovuto anche in scena la prossima estate. Il tour per il quarantennale dell'album “The Turn of a Friendly Card” è stato così riprogrammato: l’Alan Parsons Project si esibirà alla Cavea dell’Auditorium parco della musica di Roma il 3 luglio 2021, al Teatro Romano di Verona il 4 luglio 2021 e al Teatro D’Annunzio di Pescara il 6 luglio 2021.

I biglietti acquistati, fa sapere la nota stampa che annuncia lo slittamento del tour della band, restano validi per le nuove date. La ragione del rinvio è legata alle “disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone” relative all’emergenza Coronavirus. È possibile trovare maggiori informazioni agli indirizzi www.musicalbox2.0promotion.it, www.ventidieci.it e www.AlanParsons.com.