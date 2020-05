Concerti 2020, Lumineers: le nuove date del 2021 del tour

Il tour dei Lumineers, che avrebbe dovuto portare in Italia la band del Colorado nel mese di luglio di quest’anno, è stato posticipato al 2021, “a seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19, vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020”, si legge nel comunicato che annuncia le nuove date di Wesley Schultz e soci. Ecco i dettagli dei tre concerti di Roma, Verona e Torino, che andranno in scena rispettivamente il 5, 6 e 11 luglio del 2021.

LUNEDÌ 5 LUGLIO 2021

ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

ROCK IN ROMA

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

BIGLIETTI

Parterre: 40 euro

Tribuna centrale: 60,00 € + d.p.

Tribuna mediana: 50,00 € + d.p.

Tribuna laterale: 38,00 € + d.p.

Tribuna alta: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e su tutte le altre piattaforme autorizzate

Informazioni su www.rockinroma.com

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

TORNO - OGR, OFFICINE GRANDE RIPARAZIONI

Corso Castelfidardo, 22, 10138 TO

Biglietto: 35,00 € + d.p..

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e su tutte le altre piattaforme autorizzate

Informazioni su www.ogrtorino.it

DOMENICA 11 LUGLIO 2021

VERONA - ARENA

Piazza Bra, 1, 37121 VR

Biglietti

Poltronissima: 60,00 € + d.p.

Poltrona: 55,00 € + d.p.

Gradinata Numerata PRIMO SETTORE: 60,00€ + d.p

Gradinata Numerata SECONDO SETTORE: 50,00€ + d.p.

Gradinata Non Numerata: 40,00€ + d.p.

Prevendinte disponibili su www.ticketone.it e su tutte le altre piattaforme autorizzate

Fa sapere lo staff del gruppo che i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date e che

per i biglietti della data di Verona chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure in base all’art. 88 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge il 24 Aprile 2020), chi desiderasse invece avere il rimborso avrà la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 27 giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher e sulla lista degli show per cui il voucher richiesto sarà spendibile, visitare le pagine di Ticketone e delle altre piattaforme autorizzate.

Per i biglietti delle date di Roma e Torino consultare i seguenti link:

Roma: www.rockinroma.com

Torino: www.ogrtorino.it

Il tour dei Lumineers è inteso a promuovere l’ultima fatica discografica della band statunitense, “III”, uscita lo scorso anno a circa tre anni di distanza dal precedente “Cleopatra”.

