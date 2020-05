Le brevi di oggi, 29 maggio: Judas Priest, Powfu, Overture, Juice WRLD, Trippe Redd, F.U.L.A., Samuel Heron, The Kolors

E' uscito “Nella pancia della balena” il singolo di Samuel Heron feat The Kolors. Dice della canzone Samuel:

“Nella pancia della Balena rappresenta metaforicamente la nostra abitazione, unico ambiente in cui siamo in grado di sentirci sicuri e protetti. Nei momenti più difficili, proprio come in questo periodo, sono i luoghi famigliari il rifugio più sereno per ripararsi dalla bufera. Stando a casa abbiamo imparato a recuperare il tempo perduto, riflettendo su quello che è veramente importante nella nostra vita. In questo brano c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica. In una realtà logorata da molteplici problematiche Il brano diviene un grido di speranza e al tempo stesso un invito a liberarsi da fardelli inutili per vivere a pieno la propria esistenza, dando valore ai piccoli gesti quotidiani e riscoprendo priorità essenziali che troppo spesso davamo per scontato”.

************************************

Il frontman dei Judas Priest Rob Halford pubblicherà il prossimo 29 settembre la sua autobiografia, intitolata “Confess”. A scriverne è il magazine statunitense con sede a Chicago Consequence of Sound, che cita Halford: “’Confess’ è un’opportunità unica, da una volta nella vita, per me per raccontare ogni sfaccettatura di me stesso”. E ancora: “Non ho omesso nulla. È tempo per me di ‘confessare’.” Il volume sarà pubblicato dalla Hachette Books.

**********************

L’EP di debutto di Powfu, il rapper canadese arrivato ai piani alti delle classifiche dello streaming grazie alla sua hit “death bed (coffee for your head)”, è arrivato e s’intitola “poems of the past”. Oltre a “death bed” l’EP, da oggi disponibile all’ascolto, contiene una versione del brano remixata dai Blink-182 e altri quattro pezzi: “im used to it”, “ill come back to you” feat. sarcastic sounds, rxseboy, “a world of chaos” feat. rxseboy, jomie, ivri e “popular girl, typical boy” feat. sleep.ing.

**********************

Approda anche in radio “Vesto di nero”, il nuovo singolo degli Overture disponibile in formato digitale già dallo scorso 16 maggio. Il brano, che potete ascoltare qui sotto, fa parte del più recente EP della band di Alessandria composta da Davide Boveri, Jacopo Cipolla, Andrea Barbera e Giacomo Pisani, “Galérie”. La formazione ha presentato il singolo in questi termini:

“Vesto di nero” nasce circa due anni fa, nel corso del tempo subisce diverse modifiche ma il messaggio e il valore non cambiano. Musicalmente parlando, la traccia è stata oggetto di vari esperimenti che ci hanno permesso di riuscire a farla suonare nella maniera migliore. È il singolo più vecchiotto e padre dell’Ep. Il pezzo fa ballare e nello stesso tempo riflettere, è divertente e introspettivo, sia autentico che innovativo. Insomma, ascoltatelo.

**********************

È uscito oggi il brano collaborativo nato dall’unione delle forze tra il rapper Juice WRLD, venuto a mancare lo scorso mese di dicembre a soli 21 anni, e Trippe Redd “Tell Me U Luv Me”. La canzone, che potete ascoltare qui sotto, arriva dopo che il mese scorso era uscito l’inedito del rapper di Chicago “Righteous”.

**********************

È disponibile all’ascolto il nuovo singolo, “Sabar (LaPOP)”, del rapper italo-senegalese F.U.L.A., al secolo Oumar Sall. “Sabar è un luogo senza tempo dove puoi alleggerire la tua vita. Il posto perfetto per liberarsi dei propri demoni”, spiega F.U.L.A. a proposito del brano, proseguendo: “La prima volta che ci son finito dentro sono stato subito rapito e le mie gambe si muovevano da sole accompagnate dal ritmo di quei travolgenti tamburi. Decisi in quel momento di fondere il Sabar ed il mio rap, per creare qualcosa di contemporaneo e di nuovo in Italia”. La clip di “Sabar (LaPOP)” è stata girata nell'isola di Gorée, nei dintorni di Dakar, da Megan Stancanelli.