Flaming Lips, ascolta il nuovo singolo ‘Flowers of Nepture 6’: video

Nuovo singolo per i Flaming Lips, che hanno condiviso oggi il brano “Flowers of Nepture 6”, accompagnato dalla sua clip, nella quale il frontman della band dell’Oklahoma Wayne Coyne attraversa una prateria in fiamme dentro alla bolla gigante da tempo parte delle rocambolesche performance del gruppo. La sequenza si alterna a momenti in cui Coyne canta avvolto nella bandiera americana.



La canzone arriva a circa un anno dalla pubblicazione di “King's Mouth” - l’ultimo capitolo discografico della band statunitense al quale ha fatto seguito, a marzo, l’ album collaborativo “Deap Lips”, nato dall’unione delle forze di Flaming Lips e Deap Vally – e non sembra, scrive il magazine britannico New Musical Express, anticipare alcun nuovo progetto della formazione.

Lo scorso anno il gruppo psichedelico ha messo in scena una tournée sui palchi internazionali per festeggiare i vent’anni di “The Soft Bulletin”, album cardine del gruppo uscito nel 1998. L’ultimo passaggio in Italia dei Flaming Lips risale al 1° settembre 2019, quando Coyne e soci si sono esibiti, insieme agli Eels, a Prato.

I Flaming Lips hanno debuttato nel mercato discografico nel 1986 con “Hear It Is”. “King's Mouth” (2019) è il loro quindicesimo album in studio.