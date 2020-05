Joy Division: ascolta questa cover techno di 'Love will tear us apart'

"Love will tear us apart", uno dei classici - o forse il classico? - dei Joy Division, rifatto in chiave techno. A rivisitare il cavallo di battaglia della band un tempo guidata da Ian Curtis è stato il comico scozzese Limmy, che si è divertito a smanettare su un software di composizione musicale e ha rifatto a modo suo la canzone dei Joy Division. Il risultato? Il comico l'ha pubblicato sui social - potrebbe far storcere il naso ai fan del gruppo:

Il 17 luglio arriverà nei negozi la ristampa del secondo album in studio del gruppo britannico, "Closer", per celebrare il quarantesimo anniversario dall'uscita del disco. Oltre alla riedizione dell'album saranno pubblicati in versione rimasterizzata i singoli "Loe will tear us apart", "Transmission" e "Atmosphere".