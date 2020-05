I consigli musicali di Thom Yorke

Vi siete stufati di ascoltare le solite robe e cercate qualcosa di nuovo? Thom Yorke ha una serie di suggerimenti e chissà che le sue proposte non facciano al caso vostro. Il frontman dei Radiohead ha pubblicato una playlist realizzata per il nuovo canale radio della Sonos, azienda statunitense di elettronica di consumo (sviluppa e produce, tra le altre cose, altoparlanti e componenti hi-fi collegati in rete tramite Wlan), intitolata "In the absence thereof... v1". Include pezzi di Duke Ellington, Holly Herndon, James Blake, Little Simz e Thee Of Sees e fa parte di una serie di tre mix che il musicista è stato invitato a realizzare per Sonos Radio. "Ho pensato che le tracce che ho messo insieme per questo mix potevano interessarvi", ha scritto Yorke sui social, condividendo la sua playlist. Il mix è stato pubblicato sulle principali piattaforme di streaming. Ecco cosa c'è dentro - e buon ascolto!