James Taylor: guarda il video di “As Easy As Rolling Off A Log"

E' stato pubblicato il video “As Easy As Rolling Off A Log", brano incluso in “American Standard” (leggi qui la nostra recensione), l'album più recente, è uscito lo scorso mese di febbraio, del 72enne cantautore statunitense James Taylor.

La canzone venne sentita da Taylor quando era bambino, in un cartone animato della serie 'Merrie Melodies' del 1938. Nella clip vengono riproposte anche delle immagini di quel cartoon, "Katnip Kollege". A tutt'oggi, questa risulta essere l'unica cover mai realizzata di questo pezzo, apparso per la prima volta nel 1937 nella commedia, 'Over the Goal'.