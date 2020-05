Phil Campbell su Lemmy: "A volte, verso la fine, era difficile guardarlo"

L'ex chitarrista dei Motorhead Phil Campbell, intervistato dal podcast di 'CATtales', ha dichiarato di essersi trovato in grossa difficoltà a suonare sul palco al fianco dello scomparso frontman della metal band inglese Lemmy Kilmister malato del cancro che se lo è portato via il 28 dicembre 2015 all'età di 70 anni.

Queste le parole usate da Phil Campbell per ricordare quegli ultimi momenti:

"Negli ultimi due anni, Lem non era del tutto se stesso. Voleva solo andare avanti. Si vedeva Lemmy invecchiare un poco di più, perché era abbastanza più vecchio di noi. Ma stava bene, suonava bene. Abbiamo continuato. Abbiamo solo rallentato un po', ma era ancora un tour completo rispetto a quello che fanno le altre band. Il nostro rallentamento era come un tour per molte altre band. Quindi saremmo andati ancora in tour per due mesi ovunque ci avrebbero voluto... Ma Lem suonò, fondamentalmente, come voleva fare il più a lungo che ha potuto. Ma a volte, alla fine, è stato difficile guardarlo.”

Il 59enne chitarrista ha ammesso inoltre che è stato difficile adattarsi a non suonare più con i Motorhead dopo trent'anni, ma è molto orgoglioso della loro eredità: