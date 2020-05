Sting e Shaggy: nuova musica sul videogioco Animal Crossing

Sting e Shaggy esplorano nuove strade per diffondere la loro nuova musica, saranno infatti ospiti del talk show 'Animal Talking', emanazione del videogioco della Nintendo, 'Animal Crossing' che ha pubblicato lo scorso 20 marzo la nuova stagione chiamata 'Animal Crossing: New Horizons'.

Il musicista reggae giamaicano sarà l'ospite musicale per la seconda stagione l'1 giugno, mentre l'ex frontman dei Police parteciperà al programma l'8 giugno. Gli episodi andranno in diretta anche su Twitch e, in un secondo tempo, saranno reperibili su YouTube.

Insieme i due – anche se in questo caso compariranno in due momenti diversi – hanno pubblicato nell'aprile 2018 l'album “44/786” (leggi qui la nostra recensione), poi supportato da un lungo tour.