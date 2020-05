Travis Barker e Post Malone, al lavoro su nuova musica insieme

Dopo aver partecipato al concerto tributo ai Nirvana in streaming di Post Malone - che, trasmesso lo scorso 24 aprile, ha visto impegnato, come ospite speciale del live, Travis Barker - il batterista dei Blink-182 ha confermato che lui e il rapper di Syracuse hanno intenzione di lavorare insieme durante alcune sessioni congiunte di songwriting.

A margine di una recente intervista rilasciata al magazine statunitense Spin, l’addetto ai tamburi della band di “Enema of the state” ha raccontato che l'esperienza di suonare con Post Malone è stata "davvero divertente" e ha rivelato che i due artisti stanno ora cercando di collaborare insieme nuovamente. “Mi recherò a Salt Lake City a scrivere per una settimana con [Post Malone]. Solo improvvisazione e divertimento”, ha narrato Travis Barker che, raccontando di come si sono svolte le prove per lo show tributo alla band di Kurt Cobain per raccogliere fondi a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus - il quale ha ricevuto elogi, tra gli altri, dal già bassista dei Nirvana Krist Novoselic e da Dave Grohl - ha detto: “Sono adato là il giorno prima e abbiamo provato il set una volta. Il giorno successivo abbiamo provato il set una volta e abbiamo suonato. Non puoi provare troppo le canzoni dei Nirvana o si perdono le loro vibrazioni.”

Il batterista dei Blink-182, spiegando che “l’intera atmosfera laggiù è stata molto rilassata”, ha poi aggiunto: “Succeda quel che deve succedere.”