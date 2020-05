Lady Gaga e Ariana Grande, meteorologhe in un nuovo video: guarda

Dopo la pubblicazione del singolo di Lady Gaga in collaborazione con Ariana Grande, “Rain on me” - e del relativo video che vede le due cantanti ballare sotto la pioggia - Miss Germanotta ha pubblicato una nuova clip in cui la voce di “Bad romance” e la popstar di “Thank u, next” ricoprono il ruolo di meteorologhe.

Nel video riportato più avanti Lady Gaga e Ariana Grande, presentate come "The Chromatica weather girls”, illustrano le condizioni meteorologiche direttamente dalle proprie abitazioni, rispettivamente da Los Angeles e Beverly Hills.

“Rain on me” è il secondo singolo estratto - dopo il brano “Stupid love”, uscito lo scorso 28 febbraio - dal nuovo album di Lady Gaga, “Chromatica”, in uscita il prossimo 29 maggio. Originariamente la nuova prova sulla lunga distanza di Miss Germanotta - che includerà 16 tracce tra cui alcune collaborazioni, oltre a quella con Ariana Grande, con diversi artisti come, tra gli altri, Elton John - avrebbe dovuto vedere la luce il 10 aprile ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, la pubblicazione dell’ideale seguito di “Joanne” è stata posticipata.