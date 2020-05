Facebook lancia "Collab", app sperimentale per video e musica

Nasce Collab e, anche se si tratta per ora di una app solo in beta, limitata al sistema operativo iOs, ad accesso esclusivo per inviti e soltanto negli Stati Uniti e in Canada, già rimbomba nel mondo della musica per le sue implicazioni. Soprattutto perchè a lanciarla è Facebook.

In un comunicato si annuncia che Collab è una app che "mette insieme creatori e fans per creare, guardare, mixare e combinare video originali, a cominciare dalla musica". L'iniziativa è a cura del team di Facebook deputato alle sperimentazioni, l'NPE, che intende esplorare la possibilità di creare un nuovo arrangiamento aggiungendo una incisione propria o di cercare un arrangiamento alternativo per la propria incisione all'interno dell'app semplicemente facendo swipe. A quel punto il nuovo video creato può essere divulgato e pubblicato via Collab per essere visto da altri e condiviso su Facebook e Instagram, oltre che remixato a sua volta.

Facebook apre quindi nuovi orizzonti all'incrocio tra video e musica e si mette in diretta rotta di collisione sia con Youtube che - soprattutto..? - con TikTok.

Ci torneremo su.

(gdc)