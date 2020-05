Le brevi di oggi, 27 maggio: Ellie Goulding, Briga, Masamasa, Sergio Sylvestre, Bob Sinclar, GionnyScandal

E' uscito il nuovo singolo di GionnyScandal “Pesca”. La canzone è stata prodotta da Sam Lover ed è stata scritta dallo stesso GionnyScandal che della canzone dice:

“Pesca vuole essere una canzone leggera e spensierata in grado di farci distrarre anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo. Abbiamo necessità di evadere e di ritrovare la gioia di vivere. In questo la musica ci può aiutare e con il suo ritmo è in grado di tenerci vivi. Pesca è un singolo in veste reggaeton, un pezzo estivo che nasce proprio con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci… D’ora in poi non voglio sentirmi legato a nessun genere musicale in particolare, desidero solo produrre la musica che mi piace e se mi va di fare un pezzo reggaeton, come in questo caso, lo faccio senza troppi pensieri. La musica è movimento e ispirazione per cui non possiamo limitarci nei testi e nelle sonorità”.

*********************

Uscirà il prossimo 17 luglio il nuovo album, dal titolo “Brightest Blue”, di Ellie Goulding. Si tratterà di un album doppio diviso nelle due parti “Brightest Blue" ed “EG.0”. Per la realizzazione del disco la cantautrice britannica ha collaborato con diversi autori e produttori, come Joe Kearns, Tobias Jesso Jr., Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly dei Chairlift e Jim Eliot. A oggi la Goulding ha già fatto ascoltare ai fan quattro anticipazioni, i singoli “Close to me”, “Hate me”, “Worry about me” e “Power”. L’artista ha presentato così il progetto:

La prima parte del disco riflette la mia vulnerabilità... e parla di come le relazioni condizionano la nostra felicità e di come possono essere la cosa più dolorosa del mondo, non importa quanto si è illuminati. Mentre la seconda metà dell'album racchiude il lato del mio carattere più coraggioso e impavido e presenta tutte le mie recenti collaborazioni. Sono consapevole di saper scrivere dei miei pensieri e delle mie emozioni in un modo orecchiabile. Cerco sempre di usare la mia voce in modi che nessuno si aspetterebbe mai e di collaborare con artisti che mi piacciono indipendentemente da quanto sono conosciuti.

********************

Briga ha pubblicato su YouTube un video inteso a festeggiare i dieci anni di carriera del cantautore romano, che nel 2010 ha pubblicato il suo primo EP, autoprodotto, “Anamnesi”, seguito poi nel 2012 dal debutto discografico di Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, “Alcune sere”. Potete guardare la clip qui:

********************

È disponibile da oggi il nuovo singolo di Masamasa, al secolo Federico De Nicola, “Non lo farei mai”, terza anticipazione dell’album di debutto dell’artista, dopo i brani “Solo con te” e “Timidezza”. Quanto all’esordio, ancora non è stata svelata la data di pubblicazione del disco, né il suo titolo, ma avverrà, fa sapere lo staff di Masamasa, entro fine anno. “Per quelli come me è difficile definire quando si prova un sentimento sincero, ‘Non lo farei mai’ invece è nata proprio in uno di quei momenti in cui era tutto chiarissimo”, ha commentato De Nicola, concludendo: “Non è una promessa d'amore ma la garanzia che mi prenderò cura di lei”.

********************

È atteso sul mercato venerdì prossimo, 29 maggio, il nuovo singolo, “Story Of My Life”, di Sergio Sylvestre, realizzato in collaborazione con Alborosie, che oltre al suo featuring ha regalato al cantante nato a Los Angeles la base del pezzo, realizzata da Alberto D'Ascola insieme al pugliese Luca Tarantino. L’ultimo album pubblicato da Sylvestre è il natalizio “Big Christmas”, del 2017.

********************

Bob Sinclar ha annunciato il suo prossimo singolo “I’m On My Way”: la canzone potrà essere ascoltata a partire dal prossimo 29 maggio, quando sarà trasmessa dalle radio e approderà sulle piattaforme digitali. Il brano include il featuring del giamaicano OMI e arriva dopo i recenti “Electrico Romantico”, con Robbie Williams, e “I Believe”. A proposito del brano il deejay e produttore francese ha raccontato: