Primavera Sound: Iggy Pop, Gorillaz e Strokes per l’edizione 2021. La line-up del festival

I grandi festival si sono messi ormai l’anima in pace: non ci sarà spazio, nell’estate 2020, per i colossali eventi di musica dal vivo all’aperto ai quali eravamo abituati. Senza perdere tempo le rassegne internazionali hanno dunque iniziato a strutturare le edizioni del prossimo anno e tra queste c’è anche il Primavera Sound, celebre festival di Barcellona considerato l’apripista, dal momento che cade in primavera, delle successive kermesse estive.

Solo una quindicina di giorni fa gli organizzatori del festival avevano disdetto l’edizione 2020 della rassegna e oggi arriva il primo centinaio di nomi che andrà invece a costituire la line-up del 2021, che vede confermati alcuni nomi previsti per il 2020 ai quali si sommano alcune new entries. Restano al loro posto, ad esempio, anche per il prossimo anno Iggy Pop, gli Strokes e i National, mentre si aggiungono i Gorillaz. In cartellone anche Tame Impala (di scena sul palco principale del Primavera Sound anche nell’edizione 2019), Beck, FKA Twings, Tyler, the Creator, Bikini Kill, Mabel, i Pavement, i Dinosaur Jr., Little Simz, i Cigarettes After Sex e molti altri. Sui social del festival potete trovare la line-up completa annunciata fino a questo momento:

I biglietti acquistati per il Primavera Sound 2020 saranno validi per la prossima edizione. Tutte le informazioni in merito le trovate sul sito del festival.