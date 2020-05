Concerti 2020, King Gizzard & The Lizard Wizard: cancellate le date italiane

Il tour italiano dei King Gizzard & The Lizard Wizard, che prevedeva un concerto al Parco Mandela di Sestri Levante, nell’ambito della rassegna Mojotic, il 23 luglio e uno alla Rocca Malatestiana di Cesena, nell’ambito di Acieloaperto, il 24 luglio, non potrà avere luogo. Fa infatti sapere lo staff della band australiana che i due live sono stati cancellati:

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19, vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, siamo spiacenti di comunicare che i concerti dei KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD in Italia sono stati cancellati.