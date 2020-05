Concerti 2020, Simple Minds: le nuove date del 2021

I Simple Minds avrebbero dovuto esibirsi in Italia con cinque date tra il mese di luglio e il mese di agosto prossimi. Come tanti altri, anche il gruppo scozzese ha però rimandato al 2021 i suoi concerti: il “40 years of hits tour 2020" diventa così il “40 years of hits tour 2021". La riprogrammazione è dovuta all’emergenza Coronavirus e, fa sapere Live Nation, “i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date nel 2021”. Anche le prevendite sono di nuovo attive su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate. Si legge nel comunicato del promoter:

Queste le nuove date: giovedì 1° luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival, poi martedì 13 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma per il Roma Summer Fest, giovedì 15 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz. Mentre è necessario attendere ancora per conoscere la nuova data per il concerto a Taormina – ma l’organizzatore sta lavorando per riprogrammarla e fornire tutte le info al più presto – il tour dei Simple Minds nelle location italiane più prestigiose arriverà per il gran finale all’Arena di Verona lunedì 9 agosto 2021.

Gli show inizialmente previsti nell’estate 2020 (11 luglio a Pistoia, 15 a Roma, 16 a Pescara, 18 a Taormina e 4 agosto a Verona) sono ora riprogrammati nel 2021 a causa dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone.

Live Nation Italia desidera ringraziare il proprio team, gli artisti e soprattutto i fan per il loro supporto e pazienza in questa situazione senza precedenti.