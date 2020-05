Federico Poggipollini: omaggio agli Skiantos e nuovo album in arrivo

Federico Poggipollini ha reso disponibile sul suo canale Instagram ufficiale il videoclip di "Il chiodo", cover acustica che il cantautore e chitarrista bolognese ha realizzato del brano firmato dagli Skiantos e pubblicato originariamente nell'album del 1993 "Saluti da Cortina":

Il video abbinato al brano è stato realizzato dal regista Riccardo Guernieri durante il periodo di lockdown imposto al paese durante la prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

(La versione originale di "Il chiodo")

La cover di "Il chiodo" è il primo estratto dal nuovo album solista dello storico collaboratore di Ligabue: il disco, intitolato "Canzoni rubate", ideale successore di "Nero" del 2015, sarà pubblicato nel corso del prossimo autunno. "'Il chiodo' è l’unico brano voce e chitarra e probabilmente è il più intimo del disco", ha spiegato al proposito Poggipollini: "Nella mia testa c’era l’idea di omaggiare gli Skiantos, uno dei gruppi più importanti della mia vita. Ho scelto una versione così intima per non dover correre il rischio di imitare Freak Antoni, semplicemente perché sarebbe stato impossibile: vuoi per il suo modo di cantare vuoi per il suo modo di interpretare, ma mi ha sempre affascinato il suo modo di rendere tutto così ironico e allo stesso tempo dissacrante".