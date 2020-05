UK: il Covid-19 costringe la stampa musicale alla lotta per la sopravvivenza

E' una fotografia desolante quella scattata da Laura Snapes, sul Guardian, alla stampa musicale britannica, provata - in quanto indotto dell'industria a essa collegata - da quasi tre mesi di stop del comparto causato dalla pandemia da Covid-19. Tanto le testate online che quelle cartacee - sia quelle diffuse nei locali come free press, sia quelle distribuite tradizionalmente nelle edicole - stanno subendo le conseguenze sia del lockdown, che di fatto ha arrestato la diffusione del fisico, a pagamento e non, sia della drastica diminunzione delle entrate pubblicitarie, congelate a causa del fermo generale della musica dal vivo che dal rallentamento delle operazioni discografiche.

"E' come se ci avessero chiuso il rubinetto", ha spiegato Stuart Stubbs, fondatore di Loud and Quiet, magazine indipendente che si occupa essenzialmente di musica dal vivo. Tuttavia, non sono solo le piccole realtà ad aver accusato il colpo: solo la scorsa settimana Bauer Media, il gruppo che controllo testate di assoluto prestigio e consolidato successo come Q Magazine e Mojo, ha fatto sapere di aver considerato opzioni come le pubblicazioni solo in formato digitale (soluzione, questa, già adottata in tempi non sospetti dalla testata simbolo del giornalismo musicale britannico, il New Musical Express), fusioni, ridimensionamenti e addirittura chiusure per far fronte al periodo. Realtà più piccole come Loud & Quiet e Crack Magazine si stanno invece affidando a sottoscrizioni d'emergenza per cercare di vedere la luce alla fine del tunnel.

E' importante sottolineare come l'emergenza sanitaria globale non sia stato un acceleratore di un fenomeno già in atto prima della pandemia: Stuart Williams, il numero uno di Future Publishing, gruppo che pubblica testate molto familiari alla platea più tradizionalista come Classic Rock e Metal Hammer, ha fatto sapere come fino allo scorso mese di aprile tutte e tredici le testate di proprietà della casa editrice avessero bilanci in attivo. E Dork, testata cofondata da Stephen Ackroyd nel 2016 dedicata ai nuovi fenomeni pop, fino a poco prima del lockdown stava facendo segnare la propria "migliore annata di sempre".

Nonostante tutto, c'è chi guarda al futuro con ottimismo: "Ogni testata ha una propria personalità: c'è spazio, per una parte di noi, di continuare a esistere, e c'è la possibilità che gli appassionati sia lettori di più di una testata contemporaneamente", ha spiegato la firma di In Stereo Jess Partridge, al quale ha fatto eco Douglas McCabe, analista di mercato di Enders: "Quello della musica, a differenza di altri comparti, è più pluralista. C'è un'enorme passione, entusiamo e vicinanza emotiva - da parte dell'editoria di settore - nei confronti dell'industria musicale, che va ben oltre quella che è la dura realtà".