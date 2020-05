Lady Gaga Tour 2020: la situazione spiegata

Uscirà il 29 maggio "Chromatica", il nuovo album di Lady Gaga. L'artista aveva annunciato le prime date del tour promozionale del disco, "The Chromatica Ball", ma la pandemia di Coronavirus ha messo in dubbio la possibilità che i concerti di Lady Gaga si possano tenere come previsto.

In ordine cronologico, la prima data annunciata era per il 24 luglio, allo Stade de France di Parigi. Però al momento questo concerto non è confermato: in Francia non è ancora stata comunicata una data dopo la quae potranno riprendere gli eventi musicali, e benché tecnicamente i bigietti per il 24 luglio siano ancora in vendita fino a quando il Governo francese non avrà comunicato le sue decisioni in merito ai grandi concerti all'aperto non è possibile confermare che il concerto si terrà.

Stessa situazione per il concerto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra previsto per il 30 luglio: i biglietti sono in vendita ma non è chiaro se in Gran Bretagna si riapriranno le porte per i grandi eventi all'aperto.

Considerato che le date successive del "Chromatica Ball" attualmente in cartellone sono tutte in agosto in nordamerica (5 agosto a Boston, 9 agosto a Toronto, 14 agosto a Chicago, 19 agosto a East Rutherford nel New Jersey) non è del tutto da escludersi che alla fine di questa breve branca di date - sempre che si tengano - sia pensabile un ritorno di Lady Gaga in Europa per recuperare i concerti eventualmente rimandati: ma allo stato qualsiasi previsione sarebbe prematura.

E l'Italia? Per il momento, nessuna notizia... L'ultima esibizione dal vivo di Lady Gaga nel nostro paese risale al 18 gennaio 2018 al Mediolanum Forum di Milano, unica tappa italiana del Joanne World Tour.