BBC: celebrazioni per Glastonbury 2020 (che non si terrà)

La televisione di stato britannica ha annunciato per il prossimo mese una serie di iniziative speciali per celebrare quella che sarebbe dovuta essere l'edizione numero 50 del Festival di Glastonbury (e avrebbe dovuto avere come headliner Paul McCartney, Kendrick Lamar e Taylor Swift).

Nel weekend dal 25 al 29 giugno, la BBC darà vita a un "BBC Glastonbury Channel", che programmerà continuativamente materiali audio/video filmati durante le precedenti edizioni del Festival.

Contemporaneamente, BBC Two e BBC Four trasmetteranno per intero alcune classiche performances del Festival (fra cui quelle di Adele del 2016, di David Bowie del 2000 e di Beyoncé nel 2011) e metteranno a disposizione on demand oltre 60 concerti, fra cui quelli di Billie Eilish, Foals, Radiohead, Lana Del Rey e Lewis Capaldi.