Faith No More, il tour europeo rimandato al 2021 (ma l'Italia per ora non c'è)

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto anche la formazione guidata da Mike Patton a modificare radicalmente i piani dal vivo per l'estate 2020: i Faith No More hanno annunciato che la serie di eventi previsti per la prossima bella stagione sono stati rimandati all'anno prossimo. Il gruppo americano, tuttavia, non è riuscito a mantenere lo stesso itinerario studiato per il 2020: dei diciassette appuntamenti previsti in origine tra i prossimi 9 giugno e 7 luglio se ne sono "salvati" - salvo future indicazioni contrarie - appena undici, dei quali sei in Gran Bretagna - tra il 7 e il 13 giugno 2021 - e cinque a Stoccarda (21 giugno), Berlino (23), Oslo (25), Amsterdam (4 luglio) e Zurigo (il 7).

Come indicato anche dal sito del Milano Summer Festival, presso il quale i Faith No More erano attesi per il prossimo 6 luglio, la data milanese del gruppo risulta annullata:

Maggiori informazioni relativi al rimborso dei biglietti verranno diffuse dalla società organizzatrice dell'evento, Live Nation, nel corso dei prossimi giorni.