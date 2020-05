Summertime, in arrivo la seconda stagione

La serie di Netflix si avvia al bis: "Summertime", ispirata a "tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia, avrà una seconda stagione. Lo ha annunciato oggi la piattaforma, rinnovando l'accordo con la società di produzione Cattleya. Confermato il cast: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe).

Sappiamo anche sarà presente l'attrice/cantautrice Thony che recita il ruolo della madre di Summer. Ma allo stato attuale non ci sono informazioni su uno degli ingredienti principali della fortuna della serie: la musica e le canzoni. Nella prima stagione, il curatore musicale è stato Giorgio Poi, che ha unito i suoi brani ad una scelta di canzoni indie pop, a cui fanno da contraltare classici della canzone italiana (come "Estate" di Bruno Martino, che dà il titolo al primo episodio) e cameo di artisti come Coma Cose e Raphael Gualazzi.

Intanto però Netflix continua a lavorare e promuovere la sere su qyesri versante: giusto un giorno fa ha pubblicato questo video in cui Ludovico Tersigni (che interpreta Ale), Andrea Lattanzi ( Dario) e Giorgio Poi parlano proprio di musica e playlist estive