Time in Jazz 2020, live Daniele Silvestri, Fabio Concato e altri (nonostante le restrizioni sui concerti)

Non saranno solo i Nomadi a proseguire la propria attività dal vivo nonostante le misure contenute nel dpcl dello scorso 17 maggio che - alla luce dell'emergenza sanitaria in corso - hanno posto importanti limitazioni agli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo: nella mattina di oggi, martedì 26 maggio, è stata presentata l'edizione 2020 - la trentatreesima nella storia della rassegna - del Time in Jazz 2020, manifestazione organizzata dal jazzista Paolo Fresu a Berchidda, in Sardegna, che vedrà il piccolo centro della Gallura e altri comuni limitrofi ospitare concerti nel corso del prossimo mese di agosto.

Tra gli artisti confermati in programma ci sono Daniele Silvestri (la cui agenzia di booking, la OTR, si era già espressa all'indomani del dpcl circa la ripresa degli spettacoli), Fabio Concato, Rita Marcotulli, lo stesso Fresu con il suo Devil Quartet, Guglielmo Pagnozzi con Roy Paci, Antonello Salis, Karima e molti altri. Lo svolgimento degli show sarà reso possibile da diversi accorgimenti adottati dagli organizzatori per aderire alle direttive del governo in materia di spettacoli dal vivo: in piazza del Popolo, a Berchidda, dove in genere si tengono gli eventi serali di maggior afflusso in cartellone, non sarà allestito un grande palco come in occasione delle passate edizione del festival, ma una pedana rialzata. Sarà ridimensionato anche il numero dei posti in platea, che oscilleranno tra 300 e 400, con le poltroncine distanziate come previsto dalle disposizioni vigenti. Inoltre, l'accesso all'area concerti verrà garantito solo con biglietti o abbonamenti digitali, scaricabili su smartphone e da esibire all'ingresso.