Laura Pausini partecipa a OHM Live, venerdì 29 maggio

Laura Pausini parteciperà a OHM Live (One Humanity Live", una maratona benefica con inizio alle 18 di venerdì 29 maggio, cantando "La soluzione". L'evento sarà diffuso via YoTube, Facebook, IGTV, TikTok.

OHM LIVE, One Humanity Live, è un'iniziativa nata per raccogliere fondi per le organizzazioni di aiuti globali che combattono la pandemia. Sarà un eveto globale che vedrà la partecipazione di oltre 150 personaggi celebri, tra cui grandi nomi della musica internazionale come Dua Lipa, Miguel Bosé, Jason Derulo, Becky G, Maluma, Nicky Jam e molti protagonisti del cinema, dello sport, dell'arte e della moda.L'evento si terrà in associazione con l’SDG Impact Fund delle Nazioni Unite e la Global Gift Foundation. Tutti i proventi del Constellation Dream Fund saranno destinati a organizzazioni come Global Gift Foundation, Medici senza frontiere, Dubai Cares, Croce Rossa Internazionale, Red Crescent e FromU2Them.