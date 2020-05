Nega, scontro via social con il portiere Pepe Reina: 'Fascista'

Nega, rapper spagnolo in forze al gruppo Los Chikos del Maíz, ha attaccato su Twitter il già portiere del Napoli - poi del Milan, ora in prestito all'Aston Villa di Birmingham - Pepe Reina: a scatenare lo scontro è stato un post pubblicato dall'atleta sul proprio profilo social ufficiale, dove Reina si congratula con la riuscita della manifestazione organizzata dal partito di destra spagnolo Vox contro le misure adottate dal governo di Madrid per arginare l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nega ha risposto a Reina - che, nel suo tweet, ha osservato: "Bene: pare che la gente sia scesa nelle strade" - replicando direttamente sulla piattaforma di microblogging:

Mira que eres gilipollas, ya apuntabas maneras en la selección: eras el tonto del 'camareroooo' que se creía súper gracioso y sólo daba vergüenza ajena. Y oh, sorpresa, al final se confirmó que eras gilipollas. El más gilipollas.



Fascista de mierda. — NEGA 🔻 (@Nega_Maiz) May 23, 2020

"Guarda che sei uno stronzo", ha scritto il rapper: "Anche in nazionale pensavi di essere molto brillante invece eri solo imbarazzante. E alla fine, sopresa! Hai confermato di essere uno stronzo. Il più stronzo di tutti. Fascista di merda".

Reina non ha lasciato cadere la provocazione e, con un nuovo tweet, ha riposto a Nega, postando una foto del cantante insieme a Arnaldo Otegi, indipendentista basco in passato membro dell'ETA, l'organizzazione armata nazionalista sciolta nel 2018:

"Meno lezioni di dignità, campione", ha scritto Reina.