Andreste a un concerto (o in discoteca) così bardati?

Una società di Los Angeles di nome Production Club sta sviluppando il prototipo di una tuta/scafandro chiamata Micrashell, progettata per permettere di assistere ai concerti o di andare in discoteca senza rischi di contagio da Covid-19. La Micrashell, sviluppata da un team di designers, medici, fisici, architetti e stilisti, promette di permettere il godimento dell'esperienza di assembramento proteggendo da contaminazioni da virus.

La tuta, che potete vedere nel video qui sotto

è fornita di una serie di sistemi ipertecnologici (per il ricambio d'aria, per l'audio, per il video) ma anche di alcuni accessori pensati per la comodità di chi la indossa (permette di bere e di svapare, di grattarsi il viso se prudesse, e dato che riveste solo la metà superiore del corpo consente di andare alla toilette e anche - lo scrive l'azienda - di "avere rapporti sessuali"). Naturalmente al momento la Production Club non è in grado di fornire un prezzo indicativo per la Micrashell. Ma il punto è: indipendentemente dal costo, andreste a un concerto o in discoteca indossandola?