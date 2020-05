Chi è l'ex rapper 1727wrldstar

Si chiama Algero Corredini, ha 23 anni e vive a Roma: questo l'identikit essenziale di 1727wrldstar, la personalità Web salita all'onore delle cronache nazionali nelle ultime ore per una bravata al volante che ha portato le autorità capitoline a porre la sua auto - immatricolata all'estero, più precisamente nella Repubblica Ceca - sotto sequestro e a ritirargli la patente.

Corredini iniziò la sua attività da rapper nel 2012 con il nome d'arte Esak: le sue canzoni attirarono l'attenzione di Sick Luke, all'anagrafe Luca Antonio Barker, già collaboratore del collettivo capitolino Dark Polo Gang e figlio dello storico esponente della scena rap romana Duke Montana. Il produttore offre a Esak il suo appoggio ma, in seguito, il rapporto tra i due si incrina. Terminata la sua attività musicale, Corredini rimuove dal Web tutti i brani resi disponibili in precendenza - che pure restano disponibili, in parte, sulle piattaforme di media sharing come YouTube - e avvia la sua carriera da influencer sotto lo pseudonimo 1727wrldstar.

Protagonista di video non musicali girati con un cellulare - per lo più litigi, schermaglie con le autorità, botta e risposta assortiti (e poco amichevoli) e altri eventi tutto meno che edificanti - Corredini passa da fenomeno virale sul Web a argomento per la stampa mainstream a causa di un video (visibile nel frame qui sotto) che gli costerà il sequesto del mezzo e la sospensione della patente:

A contribuire alla popolarità del personaggio ha contribuito un recente intervento alla trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo "La Zanzara":