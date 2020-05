Little Richard: una statua fuori dalla casa di Macon, Georgia

A Little Richard, il pioniere del rock'n'roll recentemente scomparso, verrà eretta una statua fuori dalla casa in cui è cresciuto - terzo di dodici fratelli - a Pleasant Hill, Macon, Georgia. A finanziare la statua saranno la Friends of the Little Richard House Foundation e la Community Foundation of Central Georgia. L'inaugurazione della statua è prevista per il 5 dicembre, data di nascita del musicista (che è stato sepolto in Alabama, nel campus della Oakwood University).

Le due fondazioni finanzieranno anche le organizzazioni che promuovono l'educazione musicale ai bambini di famiglie a basso reddito.