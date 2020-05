Le brevi di oggi 26 maggio: Davide Toffolo e Metal Carter, Cigarettes After Sex

I Cigarettes After Sex hanno pubblicato a sorpresa il nuovo singolo ‘You’re All I Want’. La band di Greg Gonzales, che ha pubblicato l'anno scorso il suo secondo album "Cry", ha annullato il previsot tour europeo a causa dell'emergenza Covid.

Caricamento video in corso Link

************

“Chiarimenti” è il titolo del nuovo singolo e video del rapper Metal Carter, che per l’occasione ha coinvolto Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il singolo è prodotto da Akira Beats, ed è accompagnato dall’omonimo videoclip realizzato da Federico Bensi. “Chiarimenti” anticipa la pubblicazione del nuovo album di Metal Carter, “Fresh Kill”, prevista per subito dopo l’estate per Time to Kill Records