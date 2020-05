Metallica, concerti in streaming: live a Lima, Perù, nel 2014

E' il concerto tenuto a Lima, in Perù, il 20 marzo 2014, la nuova offerta di #MetallicaMondays, l'iniziativa avviata dal gruppo che settimanalmente propone un concerto "storico" della band.

Il concerto di Lima faceva parte del tour "By Request", in cui la scaletta era (in parte) costruita dalle richieste del pubblico di ogni città.

La scaletta di quella sera conteneva un paio di curiosità: “Fight Fire With Fire” da "Ride the Lightning" e “Hit the Lights” dall'album di debutto del 1983 "Kill ‘Em All".

Ecco il concerto - di seguito la scaletta completa:

Battery

Master of Puppets

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

The Unforgiven

Lords of Summer

...And Justice for All

The Four Horsemen

Whiplash

Orion

One

Ride the Lightning

Fight Fire With Fire

Fade to Black

Enter Sandman

Bis:

Creeping Death

Hit the Lights

Seek & Destroy