David Bowie: l'avete mai sentito cantare in indonesiano?

Sappiamo che David Bowie ha registrato dischi cantando in itaiano (come "Ragazzo solo, ragazza sola", cover di "Space oddity" con il testo scritto da Mogol

ma anche cantando in francese e in tedesco, come nel caso di "Heores" diventata rispettivamente "Héros" e "Helden".

Il testo francese è attribuito a Coco Schwab, assistente personale di Bowie dagli anni Settanta fino alla scomparsa (l'artista le lasciò un'eredità di due milioni di dollari)

Il testo tedesco è invece attribuito ad Antonia Maass, vocalista jazz, che oltre a cantare nei cori di "Heroes" (e quindi anche di "Helden") è stata anche l'ispiratrice del brano: è con lei che il produttore dell'album, Tony Visconti, aveva una relazione nei giorni della registrazione del disco, ed erano Visconti e Maass la coppia di amanti in piedi vicino al Muro che accese l'immaginazione di Bowie.

Ma forse molti non sanno che Bowie ha anche cantato e registrato in indonesiano.

La storia andò così. Nel 1992 Imam, fresca sposa di Bowie, riportò a casa da un viaggio a Parigi il CD inciso da una sua amica, lo fece ascoltare al marito e gli suggerì di registrare una canzone di quel disco. David accettò.

La cantante e autrice del CD era Tahra Mint Hembara, una "griot" (poetessa e musicista) originaria della Mauritania, che aveva pubblicato il disco, "Yamen Yamen", per un'etichetta francese, la Pathé Marconi, nel 1988. La canzone scelta da Bowie si intitolava "T' Beyby", l'ultima dell'album.

Il testo in inglese esisteva già, ed era stato scritto dalla produttrice dell'album, Martine Valmont, con il titolo "Don't let me down and down".

Ed è quel testo che Bowie canta nella versione del brano pubblicata su "Black tie, white noise" nel 1993.

Bowie cantò il testo in indonesiano per la versione destinata a quel mercato dell'album "Black tie, white noise", in cui la canzone fu reintitolata "Jangan Susahkan Hatiku".

