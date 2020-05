Quando Madonna saliva sul palco e mandava tutti a casa: il video inedito

Correva l'anno 2006. Madonna aveva 48 anni e non era certo la "bambola rotta" - parole sue - costretta a fare i conti, negli ultimi tempi, con non pochi problemi di salute. Tutt'altro: era una Regina del Pop con la corona ben salda sulla testa, che quando saliva sul palco mandava tutti a casa. Tornata pochi mesi prima sulle scene discografiche con l'album "Confessions on a dance floor", che le avrebbe permesso di vincere un Grammy Awards per il "Miglior album dance/elettronico", nell'aprile del 2006 Lady Ciccone fu protagonista sul palco del Coachella di un'esibizione destinata a restare nella storia del festival californiano.

Il tour era proprio quello di "Confessions on a dance floor", in cima alle classifiche mondiali grazie a hit come "Hung up" (il singolo che ne aveva anticipato l'uscita), "Sorry" e "Get together". L'edizione era quella che aveva come headliner i Depeche Mode e i Tool. Nel cartellone del festival, oltre a Madonna, anche i Daft Punk, la cui esibizione sul Pyramid Stage resta leggendaria. La voce di "Like a Virgin" si esibì invece all'interno di una grande tensostruttura.

Di quel concerto Madonna ha ora condiviso un filmato inedito. Dura poco più di 5 minuti e immortala proprio l'inizio dell'esibizione, sulle note di "Hang up". Sullo schermo alle spalle del palco c'è un'enorme sfera specchiata che si apre al momento dell'ingresso della cantante sul palco, accompagnata dai suoi ballerini.

Il video è tratto dal documentario che gli organizzatori del Coachella hanno pubblicato su YouTube dopo essere stati costretti a posticipare l'edizione 2020 del festival.