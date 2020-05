Vasco Rossi: dallo studio un'anticipazione della nuova canzone?

Il rocker di Zocca continua a stuzzicare la curiosità dei suoi fan. Mentre proseguono intensamente i lavori in studio di registrazione, dove in questi giorni Vasco Rossi si è rintanato per lavorare a nuova musica (ma proprio in questo periodo sarebbe stato impegnato a Rimini con le prove dei concerti del tour 2020, rinviati al 2021), il Kommandante posta su Instagram una serie di foto che lo ritraggono davanti al microfono. E sembra offrire un'anticipazione della sua nuova canzone, di prossima pubblicazione.

Nelle immagini pubblicate tra le sue storie di Instagram Vasco sembra aver riportato quelli che hanno tutta l'aria di essere i versi del testo della canzone: "Ehi... Ma di che segno sei... Che non va mica bene sai... Con tutta quella confusione che hai". Nulla di certo, chiaro, ma quelle frasi non sono tratte da canzoni già incise e pubblicate.

Solo qualche giorno fa Rossi ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inatteso: "Sto pensando a un nuovo album, questo già posso dirvelo". Non pubblica un nuovo disco da più di cinque anni: l'ultimo, "Sono innocente", uscì nell'autunno del 2014 e nella sua discografia, tra un album e quello successivo, non c'è mai stato un intervallo di tempo tanto lungo.

Le ultime mosse discografiche del rocker, dal 2016 ad oggi, sono state tutte all'insegna della celebrazione: nel 2016 la raccolta "VascoNonStop" - contenente alcuni brani inediti come i singoli "Un mondo migliore" e "Come nelle favole" - diede il via ai festeggiamenti per i quarant'anni di carriera, culminati nell'estate del 2017 con il concerto-evento di Modena Park, trasformato poi in un disco dal vivo e in un film. Lo scorso dicembre Rossi ha invece spedito nei negozi il live del "VascoNonStop", tratto dai sei concerti a San Siro dell'estate 2019.